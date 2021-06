Temptation Island, Claudia e Ste dal matrimonio alla crisi. E volano pugni

Giorgia Peretti 30 giugno 2021 a

L’isola delle tentazioni riapre i battenti per la stagione 2021. Temptation Island, la trasmissione estiva che mette alla prova l’amore torna in onda mercoledì 30 giugno, su canale 5, con una prima puntata scoppiettante.

Al timone del programma Filippo Bisciglia, i protagonisti come sempre sono le sei coppie divise per 21 giorni nei rispettivi villaggi dei fidanzati e fidanzate. Ma tra le storie d’amore folli si nascondono le incomprensioni accumulate negli anni. Questo è il caso di Claudia e Ste, i due sono prossimi al matrimonio, data fissata per il 7 agosto 2021. Ma nel villaggio Is Morus tutto sembra prendere un’altra piega. Dopo la separazione dal fidanzato Claudia si confessa, ammettendo la sua incertezza nel compiere il grande passo. Una paura mai condivisa con la sua dolce metà, totalmente ignaro del possibile ripensamento a pochi metri dall’altare.

Claudia spiega: “Mi sento come se avessi tante emozioni contrastanti perché tra un mesetto ci sposiamo e sono qui apposta per capire alcune cose. Non è più come prima la complicità e la leggerezza. A volte mi sento estranea a casa sua, come se non ci conoscessimo così a fondo. Lui a volte è nervoso: mi risponde male, mi tratta male. Anche sul lavoro, per il periodo, è difficile trovarne uno e il fatto di stare a casa con lui che borbotta sempre non è facile. Secondo lui io sto tutto il giorno a casa e non faccio niente. Mi fa sentire una nullità. Come se stessi lì solo per fargli compagnia, ecco come mi sento. Quando io parlo è come se non mi sentisse. Non sono più felice con lui”.

Infine, lancia la bomba prontamente ripresa dalla redazione e riproposta nel pinnettu al fidanzato Ste, che sembra cadere dalle nuvole: “Io mi voglio sposare, ma non sento quella felicità che tutti proverebbero. Come se non fossi più innamorata come prima. Se sapessi la risposta, non mi sposerei. Chi si sposerebbe se sapesse di amare una persona. Di figli ne abbiamo sempre parlato, ma adesso non ci penso più. Non gliene ho mai parlato perché ho paura che ci rimanga male. Ho bisogno di tirare fuori la verità e di non sentirmi stupida per questo”.

Il ragazzo non sembra aver accolto bene i dubbi della sua futura sposa, si chiude in bagno dopo aver preso a pugni la porta, sembra distrutto. Ma non finisce qui, a poche ore dalla rivelazione, a Ste viene sottoposto un video in cui la sua fidanzata scherzava e ballava in presenza dei tentatori. Anche in questo caso la sua reazione non è delle più pacate. Dopo aver percorso il villaggio in lungo e in largo si reca nella spiaggia e in preda alla rabbia e disperazione fa del pouf il suo “pungiball”. Al momento del falò e Ste però si toglie un sassolino dalla scarpa, con una delle tentatrici si lamenta della ragazza: “È due anni e mezzo che non porti una lira a casa”. Claudia lo vede e con la voce rotta ribatte portando di nuovo al centro il problema del loro rapporto: la mancanza di complicità.

