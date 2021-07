Roberta Capua non si trattiene, cosa la fa scoppiare in lacrime in diretta

01 luglio 2021 a

a

a

Roberta Capua conduce su Rai1 "Estate in diretta". In studio c'è Emma, la mamma di Luana D'Orazio, la ragazza di 22 anni morta lo scorso 3 maggio nell’orditura di Montemurlo, in provincia di Prato. In studio c'è anche il fidanzato Alberto.

Luana morta a 22 anni, le Sardine brutalizzano il Pd: deve parlare Fedez?

La Capua ha chiesto a Mamma Emma se è vero che il figlioletto di Luana, Alessio, chiede alla nonna di pregare affinché la mamma possa tornare indietro. Ed è proprio qui che la Capua non trattiene le lacrime...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.