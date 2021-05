Luana D'Orazio morta in fabbrica, "niente saracinesca di protezione". Due indagati

05 maggio 2021 a

La procura di Prato sta indagando per capire se qualcosa del macchinario che ieri mattina ha stritolato Luana D'Onofrio, la giovane di 22 anni morta sul posto di lavoro a Montermurlo, in provincia di Prato, non ha funzionato. La procura, col procuratore capo Giuseppe Nicolosi, ha ricevuto i rilievi effettuati sul macchinario, compresa la fotocellula di sicurezza, che potrebbe aver riportato un guasto. Nelle prossime ore saranno nominati i periti per gli accertamenti tecnici raccolti dalla polizia giudiziaria.

Nell’inchiesta aperta dalla procura di Prato dopo la morte sul lavoro dell’operaia 22enne sono state iscritte due persone nel registro degli indagati. Le iscrizioni, al momento ritenute un atto dovuto, sono legate agli accertamenti tecnici in corso per valutare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza del macchinario in cui è rimasta incastrata e stritolata la ragazza pistoiese.

