Luana morta a 22 anni, le Sardine brutalizzano il Pd: silenzio assordante, deve parlare Fedez?

Neanche la morte tragica di una ragazza di 22 anni schiacciata da un macchinario della fabbrica in cui lavorava scuote il centrosinistra nella "rimozione" del lavoro dall'agenda politica. Perfino le Sardine hanno gioco facile a smascherare l'ipocrisia del Pd.

"L`Italia si è svegliata con una notizia agghiacciante raccontata da titoli di giornale che si fatica a credere appartengano a questo secolo. Un`operaia di 22 anni, madre di una bimba piccola, muore risucchiata da una macchina in fabbrica. È assordante il silenzio del segretario del PD, del vicesegretario e soprattutto quello del ministro del Lavoro Orlando. Assordante. Serve che intervenga Fedez anche su questo per farli svegliare da un torpore ormai patologico?", si chiede il movimento delle Sardine.

La notizia della morte della giovane Luana D'Orazio, 22 anni e madre da quando ne aveva 17, in un’azienda tessile in provincia di Prato ha sconvolto l'Italia. La giovane residente a Pistoia, è deceduta ieri mattina, intorno alle 10, mentre lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo nei pressi di Prato, in via Garigliano. La giovane stava lavorando a un orditoio quando è rimasta agganciata al rullo, finendo intrappolata nel macchinario. Giunto sul posto il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

"Luana era una ragazza solare e piena di vita, una sognatrice, come è giusto che sia a quell’età. È assurdo" dice a LaPresse un'amica d’infanzia di Luana. "Conosco Luana da bambina, andava a scuola con mia sorella Jessica - racconta - e veniva molto spesso a casa mia, dai miei genitori. Conosco suo figlio da quando è nato. È sempre stata solare, è ingiusto che se ne sia andata a questa età. Assurdo. Parlavo di lei - aggiunge l’amica di Luana D’Orazio - qualche giorno fa con mia sorella: lei purtroppo è partita e non potrà neanche darle l’ultimo saluto. Cercherò di farlo io per lei. Da madre spero venga fatta giustizia. Ma di certo nulla potrà ricucire il cuore spezzato della sua famiglia"

