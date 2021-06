Domenica In, "dovevo cantare così". Orietta Berti svela il retroscena su Mille con Fedez

20 giugno 2021 a

Orietta Berti fa il suo ingresso trionfante a Domenica In: è la star dell'estate con il nuovo tormentone "Mille" insieme a Fedez e Achille Lauro. Mara Venier la ospita nella puntata in onda domenica 20 giugno e lei confessa che mai si sarebbe aspettata dopo 55 anni di carriera di avere un simile successo, scalando tutte le classifiche grazie all'intuizione del rapper sposato con la celebre influencer Chiara Ferragni.

"Ho vinto un terno al lotto" esclama e poi racconta: "Tutto è iniziato a Sanremo dove ho conosciuto Fedez che mi ha fatto ascoltare la canzone dicendo che se non mi fosse piaciuta me ne avrebbe fatta un'altra per l'autunno, invece mi è piaciuta molto e l'ho registrata. Dopo qualche giorno Fedez mi ha detto che anche Achille voleva partecipare e così è nato Mille con noi tre". Infine la rivelazione alla conduttrice: "Ho chiesto a Fedez come voleva che la cantassi, sensuale?". E intona il ritornello per far capire alla Venier la differenza. "Ma Fedez mi ha detto che dovevo intonarla come quando canto sotto la doccia. E csì ho fatto".

