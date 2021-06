Bomba Striscia la Notizia, chi è la supercoppia che vuole Ricci

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

a

a

Toto-nomi. E indiscrezioni. Adesso alle nostre orecchie arriva una bomba: la coppia Vanessa Incontrada - Siani a Striscia la notizia. Sembra che sia quasi fatta per loro, si tratta di una spifferata che arriva dal quartier generale di Cologno Monzese.

La Ferrari se ne frega del Ministero della Salute: ecco la bomba sulle mascherine

Per la Incontrada si vocifera di un grande futuro a Mediaset, che vorrebbe affidarle Zelig in coppia con Biscione. Ma per tre puntate. Al momento non si sa altro, ma sicuramente si tratta di un vero colpaccio per il Biscione. Il papà di Striscia, Antonio Ricci, è al settimo cielo dopo l’addio di Ficarra e Picone lo scorso anno. Ora con la Incontrada e Siani torna il sereno nel tg satirico più longevo di sempre, che vedrà alla conduzione anche gli inossidabili Greggio e Iacchetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.