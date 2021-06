Striscia la Notizia, "maledetti uno schifo". Il videomessaggio choc del presidente Sergio Mattarella

Giada Oricchio 03 giugno 2021 a

Gerry Scotti, il simpatico conduttore di “Striscia la Notizia”, prende tutti contropiede e annuncia un videomessaggio esclusivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. Durante la puntata di “Striscia” di mercoledì 2 giugno, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno lanciato con orgoglio un intervento di Sergio Mattarella: “Care italiane e cari italiani, oggi si celebra la nascita della nostra amata Repubblica e come ogni anno spetta al Presidente in carica comprare gli addobbi per la festa”. Poi le sorprendenti parole: “Maledetti, maledetti, mai più! Vengo or, ora dal negozio di Marione detto il bufala perché sostiene di avere la cartoleria più fornita di Roma, ma se non ha neanche i biglietti di Lupo Alberto! Uno schifo! Cari concittadini dobbiamo ripartire dai valori del 2 giugno, valori che abbiamo l’obbligo di passare ai nostri figli e ai figli dei figli dei nostri figli e ai figli di Apelle figlio di Apollo che fece una palla di exit poll. Abbiamo vissuto giorni duri, durissimi, durimerrimi, ma ne siamo usciti ottenendo riconoscimenti internazionali. Ce lo riconoscono tutti tranne i francesi, quei gaglioffi. Dopo i Maneskin, hanno chiesto l’antidoping anche per Mario Draghi, maledetti! W l’Italia, gli italiani e Lupo Alberto!”.

Un discorso esilarante e non certo istituzionale. Cosa si nascondeva dietro? Si trattava semplicemente del software deepfake usato da Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, con lo speech affidato allo strepitoso Dario Ballantini. E a scanso di equivoci e polemiche, Gerry Scotti ha chiarito che si trattava di un gioco: “Fa pensare questo discorso… sarà di Mattarella o di Ballantini? Ehhh”.

