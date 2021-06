Domenica In, Orietta Berti e il marito Osvaldo, lo sfogo da Mara Venier: “È invecchiato male”

Giada Oricchio 21 giugno 2021 a

“Quanto ero bello, chissà che gli è successo”. Orietta Berti, ospite di “Domenica In” su Rai1, domenica 20 giugno, confessa i retroscena della sua vita con Osvaldo. E lo rimprovera: “Sono arrabbiata con lui per quello che mi ha fatto”.

Orietta Berti, artista infinita, voce da usignolo, è alla sua seconda giovinezza musicale. Il brano “Mille” con Fedez e Achille Lauro è un fresco e piacevole spritz estivo che ha conquistato la prima posizione su Spotify e ha oltre 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. La cantante, 78 anni, ha rilasciato un’intervista a Mara Venier nel corso della quarantesima puntata di “Domenica In” (2.681.000 telespettatori e 18,8% di share nella prima parte e più di 2.500.000 pari al 19,7% di share nella seconda) e si è raccontata con la schiettezza e il “sorriso” del suo amato Lambrusco: “Dormo sempre poche ore, la notte faccio i lavori in casa e cucino con la musica alta. I vicini si lamentano, mentre Osvaldo dorme in una camera insonorizzata così non lo disturbo. A volte dormiamo insieme, ma a lui piace stare da solo, è un po’ musone, gli piace parlare poco. E’ il mio contrario, ci compensiamo, altrimenti non andavamo d’accordo per 54 anni. Una mia amica voleva festeggiare l’anniversario e io: ma cosa vuoi festeggiare dopo mezzo secolo? Ognuno per conto suo!”.

Mara Venier l’ascolta come se prendesse un balsamo da spalmare sulla ferita che la sta facendo penare (un problema ai denti curato male, nda) e la Berti non risparmia dettagli: “Ho ordinato il catering per quel giorno: trippa e fagioli e cipolla perché sono 'IN' dieta. Il vinello? A me piace il vino che sorride, il Lambrusco che fa quella bella schiumetta, ma devi stare attenta perché quando bevi ti fa due baffi neri sulle labbra, le donne non se ne accorgono, pensano di essere guardate perché bellissime invece hanno due baffi…”. La conduttrice le domanda se in tanti anni le sia mai piaciuto un altro uomo e la musicista di Cavriago snocciola i nomi di Paul Newman, Charlton Heston, Leonardo Di Caprio, ma precisa: “Sono sempre stata fedele all’Osvaldo. Da giovane era bellissimo. Io non so cosa gli sia successo perché è invecchiato male…”.

Lo studio e la Venier scoppiano in una fragorosa risata e la Berti aggiunge con tono fermo: “E’ vero, non si cura, si lascia i capelli bianchi, si rasa sempre la testa a zero… e poi adesso sono arrabbiata con lui perché avevo sei vasi di gerani altissimi, ogni tanto il vento li buttava per terra e il giardiniere li tirava su. Sai cosa ha fatto Osvaldo? Me li ha tagliati bassi, erano altri tre metri, li ha tagliati a un’altezza che ormai non crescono più. Lo ha fatto perché così quando tira vento, non cadono però così non crescono nemmeno più, non metteranno nemmeno una foglia. Ha la mania di fare il giardiniere, ma taglia i fiori come la sua testa: a zero. Dice che è figlio di contadini e lo sa fare, ma non è vero! Ha fatto lo stesso con la siepe di ortensie. E poi lui va a potare di notte: si è fatto un turbante con una luce e taglia di sera perché il sole gli dà fastidio”. In realtà, è un litigio tra innamorati: “Io gli sono grata, gli voglio bene perché mi ha aiutato tanto, senza di lui non avrei potuto fare quello che ho fatto. Mi è stato vicino senza interesse, solo perché mi vuole bene. Non è facile trovare una persona così. Secondo me lo fa apposta di farmi arrabbiare altrimenti andremmo sempre d’accordo” conclude la simpatica Orietta nazionale.

