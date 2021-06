Covid, la profezia di Pierpaolo Sileri a Domenica in: "Improbabile una nuova ondata"

21 giugno 2021 a

«Per esserci una nuova ondata servirebbe un altro virus, o meglio lo stesso virus che circola ora ma talmente mutato da eludere i vaccini che sono stati fatti, la vedo poco verosimile come possibilità». Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di «Domenica in», si è espresso sull’ipotesi di una nuova ondata di contagi da covid in autunno. «La cosa più probabile è che avremo 80% della popolazione che ha completato la vaccinazione, le varianti saranno quelle già note o qualcuna similare e avremo un’immunità della popolazione alta», ha spiegato. «Vedo difficile un’ondata come quelle di ottobre o di febbraio, è cambiata la popolazione, che è sempre più vaccinata».

