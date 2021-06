Domenica in, "ora ti regala l'anello". La profezia di Mara Venier sulla coppia Stabile-SanGiovanni

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

L'amore tra Giulia Stabile e SanGiovanni non è ballerino. La vincitrice di Amici, che ha riportato la danza sul podio dopo anni, adesso è al settimo cielo. E si gode il bel momento. Da Mara Venier, durante una Domenica In dal sapore estivo, racconta le emozioni e le paure del passato. Ma soprattutto il presente: oltre alla carriera, che potrebbe essere piena di soddisfazioni, arriva anche l'amore. Lei e SanGiovanni si sono conosciuti nella scuola del talento più famosa della tv. La Venier ironizza: "Tra un po' di regala l'anello". E sui social si parla tanto di questa love story da sogno soprattutto perché la Stabile non nasconde i problemi vissuti negli scorsi anni. Per lei è un momento d'oro, da incorniciare.

"Mi veniva criticato l’aspetto fisico e i sogni. Io mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Però oggi riesco a guardarmi e accettarmi”, dice alla Venier. Che risponde: “Pensa quanto rosicano. Il bello della vita è che poi arriva il momento del riscatto. Tu con questo tuo percorso hai conquistato gli italiani. Con la tua semplicità, dolcezza, insicurezza. E’ la risposta più bella a chi ti fa del male”.

La Stabile nella scuola di Amici non solo trova la vittoria, ma anche l'amore: SanGiovanni, il cantante che si è classificato secondo durante il programma di Maria De Filippi. Ora per Giulia la strada del successo è ad un passo. Poi la Venier, prima di chiudere l'intervista, le chiede di SanGiovanni. Secondo i retroscenisti dei programmi tv potrebbe tornare ad Amici. Ma come professionista.

