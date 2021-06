Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia "si amano". Presentazioni in famiglia, gossip terremoto

Giada Oricchio 17 giugno 2021 a

a

a

Habemus la coppia dell'estate: Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia. A lanciare lo scoop di un amore noto negli ambienti vip di Milano, ma sconosciuto al pubblico, è stata "LaPresse", seguita dal settimanale "Novella2000".

Beccati in auto così: Gigi D'Alessio sorpreso con la nuova fidanzata

Secondo la rivista di cronaca rosa, l'ex storica velina (ballava in coppia con Elisabetta Canalis sul bancone di Striscia la Notizia) e Paolo Berlusconi si conoscono da tanti anni, ma l'interesse sarebbe scoppiato di recente: "Fanno coppia fissa" scrive il giornale diretto da Roberto Alessi.

"Come si può essere così negativi?", la madre gela Belen e i suoi problemi di cuore

I due avrebbero ufficializzato la relazione con un weekend a Portofino, amatissimo buen ritiro della famiglia Berlusconi. Non solo: l'editore de "Il Giornale" e fratello di Silvio Berlusconi avrebbe portato la Corvaglia a pranzo al castello di Paraggi, residenza estiva del nipote Piersilvio, a.d. Mediaset, e della compagna Silvia Toffanin, la brava conduttrice di "Verissimo".

Belusconi e il partito unico, Biancofiore: bene la squadra ma senza 11 in campo...

Sembrerebbe un incontro per le presentazioni in famiglia. E se il condizionale è d'obbligo poiché i diretti interessati non hanno confermato né smentito, è pur vero che anche l'agenzia "LaPresse" ha pubblicato la stessa notizia: "Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano". L'imprenditore milanese, 71 anni, padre di Luna, pittrice molto apprezzata nell'ambiente, ha alle spalle diverse relazioni con donne dello spettacolo, da Katia Noventa a Natalia Estrada, mentre la bella Maddalena Corvaglia, 41 anni, si è quasi sempre innamorata di figure maschili più grandi: prima il lungo legame con Enzo Iacchetti, poi il matrimonio (finito dopo pochi anni) con Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto una figlia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.