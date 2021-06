Belusconi e il partito unico, Biancofiore: bene la squadra ma senza 11 in campo...

15 giugno 2021 a

a

a

"Penso di averglielo scritto e detto di persona migliaia di volte, ora sono felice che il Presidente Berlusconi , almeno per quanto mi riguarda, sposi tardivamente , il progetto di un’unica grande squadra del centro destra per l’Italia". A dirlo è Michaela Biancofiore, parlamentare e Membro della dirigenza di Coraggio Italia.

"Come noto avevo persino registrato il logo per definire al meglio i contorni di una nazionale politica che è tale se raccoglie i migliori giocatori di tutti club politici nazionali col fine supremo di governare il futuro dell’Italia. Senza FDI e con Coraggio Italia appena nato per ricostruire al centro la più ampia area liberal-democratica, è come se alla formazione mancasse il portiere e il centravanti di sfondamento. Una squadra monca non può partecipare al campionato".

"Conoscendo Berlusconi, al momento il partito unico è solo un modo garbato e intelligente per soppiantare in maniera soft una dirigenza che ha fallito tutti gli obiettivi che lui le aveva delegato, modificando geneticamente la storia e i valori di quella grande creatura politica entusiasmante che era la sua Forza Italia", conclude Biancofiore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.