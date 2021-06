"Come si può essere così negativi?", la madre gela Belen e i suoi problemi di cuore

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

a

a

"Come si può essere così negativi?": mamma Veronica gela Belen sui social. E adesso scoppia un'altra polemica. Mamma Veronica, da sempre molto attiva sui social, commenta una foto di sua figlia Belen (che sta vivendo una storia d'amore bellissima con Antonino Spinalbese: una vera favola a lieto fine, visto che sta per nasce la loro prima figlia. Belen e Antoinino sono innamoratissimi e al settimo cielo: tra loro è stato un vero colpo di fulmine.



Non mancano foto insieme che immortalano momenti bellissimi. Belen scrive su Instagram: “Mi fido di te”, ovviamente riferito al suo nuovo compagno con il quale volta pagina dopo la fine della storia con Stefano De Martino (i due, che sono stati anche sposati ed hanno un figlio di nome Santiago, ci hanno riprovato, ma è andata male). Sicuramente, per Belen gli ultimi anni sono stati abbastanza difficili: prima la fine della storia con Stefano De Martino, poi l'arrivo di Antonino (parrucchiere di professione) che ha conosciuto casualmente.

Belen Rodriguez, la telefonata alla ex di Antonino Spinalbese è un boomerang. Cosa rivela la ragazza

Tra i vari commenti, dopo la foto di Belen sui social, non manca quello di Veronica Cozzani. Che dice: “Fatti questa domanda: come si può essere tanto negativi?”. Ma come mai decide di scrivere questo commento? Probabilmente è stanca di vedere sua figlia in fibrillazione, un po' impaurita per le vicende di cuore che hanno scandito sempre la sua vita. Adesso, sembra che abbia ritrovato il sorriso grazie ad Antonino.

"Scandaloso". Se la prendono con il pancione di Belen: la foto che sconvolge

La coppia aspetta con ansia la nascita di Luna Marie, che dovrebbe nascere per metà luglio. Poi la Rodriguez dovrebbe tornare in pista in televisione. Ora, coccolata più che mai, si gode un momento bellissimo e dolcissimo. Poco gossip, anzi zero: la Rodriguez sta per dare alla luce una sorellina a Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.