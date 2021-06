Gigi D'Alessio sorpreso con la nuova fidanzata, beccati così: il video mano nella mano

Giorgia Peretti 16 giugno 2021 a

Gigi D’Alessio è stato pizzicato con quella che sarebbe la sua nuova fidanzata. Anna Tatangelo sembra ormai un vecchio ricordo lontano, il cantante partenopeo è stato ripreso in un video su Tik Tok diventato virale in poche ore. Nel filmato si vede il musicista mano nella mano con una ragazza bionda, i due camminano frettolosamente e secondo quanto riportato dai fan che hanno immortalato la scena, la coppia poi sarebbe salita in una macchina e fuggita via.

Niente di nuovo per le pagine rosa della vita di D’Alessio, da mesi si mormora attorno a un presunto avvicinamento tra il cantante e Denise Esposito, e stando ai rumors Gigi avrebbe ritrovato l’amore e la serenità accanto a questa ragazza. Nessuna conferma sulla loro relazione così come nessuna smentita, Denise avrebbe 28 anni quasi 26 in meno del musicista e sarebbe napoletana anche lei. Insomma, Gigi non ha mai fatto una questione d’età, la relazione con Anna Tatangelo conferma.

Secondo i ben informati, la scintilla tra i due si sarebbe accesa già l’estate scorsa sull’isola di Capri durante uno dei concerti del musicista. Inoltre, si vocifera che l’ex della Tatangelo l’avrebbe già presentata ai figli più grandi, quelli nati dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca). Altri gossip raccontano di numerosi avvistamenti nella villa dell’Olgiata, la casa alle porte di Roma, dove Gigi ha vissuto per 14 anni con Anna Tangelo e Andrea, il frutto del loro amore. Sembrerebbe che il capitolo con la cantate di Sora sia definitivamente chiuso, proprio alcuni giorni fa la Tatangelo è stata intervistata a “Belve” nel programma l’ex di D’Alessio dove si è lasciata andare con le dichiarazioni circa la sua vita privata assieme al musicista partenopeo: “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi” - ha spiegato la Tatangelo. Insomma, ora più che mai sembra che il tira e molla della coppia abbia cessato di esistere, nel frattempo la cantante di Sora si gode la sua rinascita con il nuovo album “AnnaZero” affianco del suo nuovo amore Livio Cori, con il quale sembrerebbe legata da mesi in completa riservatezza.

