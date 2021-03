Uomini e Donne, Gemma Galgani dopo l'incidente sulle scale: in studio così, cos'è cambiato

30 marzo 2021 a

Metamorfosi di Gemma Galgani a "Uomini e Donne", il dating show di Maria De Filippi che macina ascolti record. C'è un particolare nuovo nella dama, la regina del primo pomeriggio di Canale 5: le scarpe. In questo 10 anni, la dama torinese è passata dalle pianelle alle scarpe con mezzo tacco comodo per approdare a tacchi alti vertiginosi. Pantaloni, gonne o abiti lunghi, il tacco 12 a spillo era immancabile a costo di caracollare incerta (l'opinionista Tina Cipollari l'ha "perculata" tanto in merito, nda) e farsi venire una lombosciatalgia. Ma da quando i tacchi malandrini si sono "impuntati" ed è volata giù dalle scale finendo rovinosamente sul pavimento, qualcosa è cambiato: la Galgani ha rispolverato le ballerine nere. Quando cadde, si rialzò velocemente e disse di stare benissimo, ma il sangue copioso scorreva su entrambi gli stinchi e i femori sembravano esserle arrivato alle orecchie. In effetti la botta era stata forte. Maria De Filippi la obbligò a farsi medicare e la Galgani rientrò in studio con due vistose medicazioni ma sempre sostenendo che alla sua età non conosceva neppure il significato di "osteoporosi".

Ebbene, non era così. Se ha rinunciato ai suoi amatissimi tacchi, un po' di male deve averlo sentito. Poche gioie anche sul fronte dell'amore per Gemma: con le solite arrampicate sugli specchi scarica Domenico che non le è mai garbato, esce con l'ex giovane fiamma Nicola Vivarelli ma solo in amicizia e viene friendzonata dal cavaliere Roberto. L'anticipazione è riportata dal sito "vicolodellenews": "La torinese ha provato forti emozioni rivedendo e passando un po’ di tempo con Nicola Vivarelli in nome dei vecchi tempi. La sera prima invece è uscita con Roberto, il cavaliere con la passione del golf che condivide con Isabella. Roberto le dice chiaramente che tra loro può esserci solo amicizia, perché vuole conoscere solo l’altra dama. Gemma ci rimane davvero male, piange molto durante la puntata sopraffatta dalle varie emozioni e dai rifiuti". Avanti il prossimo.

