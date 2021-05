Uomini e Donne, Maria De Filippi recluta dame dal pubblico. Ma il rifiuto clamoroso

Giada Oricchio 27 maggio 2021 a

a

a

Fuoriprogramma al Trono Over di “Uomini e Donne”, giovedì 27 maggio: Maria De Filippi recluta nuove leve dal pubblico. Nel corso della puntata di oggi, la conduttrice ha notato una signora che seguiva entusiasta la musica e le ha detto: “Seguiva con partecipazione, va spesso a ballare?”, la donna ha confermato che la musica è una sua passione, ma che non va mai a ballare perché è sola. E la De Filippi con moto gentile dell’animo: “Perché non si unisce al parterre femminile? Se è sola sta più in compagnia. Gliel’hanno chiesto?”, ma la signora ha rifiutato. A nulla è valsa l’educata insistenza della conduttrice.

Domani il dating show di Canale 5 chiude la stagione con una rivalità esplosa nelle ultime settimane: la storica protagonista di “UominieDonne”, Gemma Galgani, è in pieno travaso di bile per la presenza di Isabella: la sola vista le procura un invidia da morbillo. La torinese “emossssioni, sentimenti e passione” è vicina a essere detronizzata dal centro studio per mano di Isabella amatissima dal pubblico per la santa pazienza con cui fa scudo alle provocazioni che escono dalle fauci schiumanti di Gemma e la capacità di farne coriandoli con sguardo fiero e parole piene di tatto.

Insomma, a una piacciono i teatrini, all’altra i teatri, quelli veri. Poi c’è Biagio noto per avere un solo approccio: mozzarelle, “vieni in camera perché devo farti vedere una cosa” (in genere un inesistente bouquet di fiori, upgrade della collezione di farfalle) e inchiodata della malcapitata contro la colonna di una villa romana in piena notte. Infine Armando Incarnato definito dall’opinionista Gianni Sperti “spaventoso, la peggior persona mai capitata a UominieDonne. Non me ne frega un ca**o della tua stima”.

Il cavaliere napoletano conosce le mignatte e i segreti di tutti tranne i suoi ché purtroppo “lo disegnano così”. Oggi ha scaricato una sventurata, che aveva rifiutato di spiaccicarsi sul divano, al grido di “non buttare le responsabilità su mIEa. PoZZo penZare un po’ a mIEa, Marì? Nu faccio proprio. Un ce veNNo al Colosseo coMMo due amici che non possono scambiarsi un bacetto”. Ha poco tempo per le dame del parterre, ma molto per l’opinionista Gianni Sperti che accusa di andare a Napoli a prendere informazioni sul suo conto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.