Sangio, Giulia e Deddy: "Cosa facevano prima delle registrazioni..." Il video mai visto degli Amici di Maria De Filippi

Giorgia Peretti 29 maggio 2021 a

“Amici” e “Uomini & Donne” un crossover che farebbe piacere a non pochi fan delle trasmissioni di Maria De Filippi. Lo dimostra il video pubblicato da Raffaella Mennoia, una delle note autrici del “date show” di canale 5, che ha condiviso sul suo profilo Instagram il retroscena di una registrazione della puntata dove compaiono tre dei finalisti di Amici 20. Giulia Stabile, Sangiovanni e Deddy sembrano godersi un momento di pausa tra una prova e l’altra prima della finale dando fondo alle scorte di biscotti di Queen Mary. I commenti sotto al video sono innumerevoli, i fan sono impazziti e ringraziano la Mennoia per i suoi contenuti inediti dei ragazzi. I mesi trascorsi nella casetta di Amici sono stati molti per i finalisti, basti pensare che quest’anno i concorrenti non hanno potuto fare ritorno nelle loro case a Natale, come accade normalmente, a causa della pandemia. Quindi far passare il tempo tra una lezione e il riposo nella casetta deve essere stato difficile per i ragazzi, negli ultimi day time, infatti, sono state mostrate immagini inedite dei finalisti in cui si è visto che spesso sentivano il desiderio di fare una passeggiata.

A quanto pare per ingannare l’attesa chiedevano alla redazione di poter assistere alle registrazioni di Uomini & Donne. Rimanevano nel backstage naturalmente, ma finivano sempre nei pressi di una scatola in cui la conduttrice teneva qualche merenda. Piccoli spuntini che mangiava durante le pause pubblicitarie o durante i balli dove la De Filippi è solita uscire dallo studio. Un simpatico retroscena svelato proprio dalla Mennoia dove mostra Giulia, Sangiovanni e Deddy nel dietro le quinte. A giudicare dalle immagini non sembrano molto attratti da ciò che succedeva in studio bensì dalla scatola delle merende di Maria, i tre hanno rovistato per bene finché non hanno trovato qualcosa di loro gradimento. Nella descrizione del video l’autrice ha scritto:

“Durante una registrazione di @uominiedonne @sonodeddy @sangiovanni e @giugiulola ogni tanto chiedevano di assistere alle puntate nel backstage e di fare merendina rubando, raschiando la scatola della merenda di Maria...Vi siete mangiati anche il cartone! La Nursery...

Raffaella Mennoia scherza ironizzando sul fatto che i ragazzi stessero svuotando le scorte di Maria raschiando persino il cartone della scatola. Sotto questo video molti hanno fatto notare come i programmi della De Filippi siano una grande famiglia in cui si respira un clima gioioso e sereno, quest’edizione più che mai. Insomma, Queen Mary anche in un contesto così difficile sembra non sbagliarne una.

