Michele Merlo di Amici ricoverato per emorragia, cosa dice nell'ultimo post

Il cantante di Amici, Michele Merlo in arte Mike Bird è ricoverato in ospedale con gravi condizioni a causa di una leucemia fulminante. A confermarlo è stato uno stringato comunicato stampa, pubblicato da Adnkronos e firmato dai consulenti della famiglia Merlo, in cui si specifica: “È ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa".

Le prime notizie frammentate e poco precise si erano iniziate a diffondere nella serata del 2 giugno, quando l’ex concorrente del talent di Maria De Filippi ha pubblicato l’ultimo post sul profilo ufficiale di Instagram. Una fotografia di un tramonto al mare, a corredo una didascalia premonitoria: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?".

Un messaggio che ora colpisce come un pugno nello stomaco, ma che prima sembrava riferirsi a piccoli problemi di salute. In molti sotto al post, inizialmente, pensavano fossero dei malesseri quotidiani, tanti i commenti con gli elenchi dei rimedi per il mal di testa. Ma una volta sparsa la notizia della gravità della sua salute, sono arrivati i messaggi di incoraggiamento anche dai protagonisti delle ultime edizioni di Amici, come Federico Rossi Aka7even, e Francesco Facchinetti: “Forza anima libera”, “Daje brodi”, “Forza Michele”.

Da quell’ultimo post nessun altro aggiornamento sulla sua salute, ricordiamo che Michele Merlo ha 28 anni ed è originario di Vicenza, ha partecipato alla sedicesima edizione di Amici dove faceva parte della squadra capitanata da Emma Marrone, nonostante sia rimasto lontano dalla ribalta nazionale non ha mai smesso di scrivere e fare musica. In queste ore su Twitter l’omonimo hashtag del cantante è in tendenza e tra i tanti post di vicinanza si conta anche quello della sua ex coach: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!”.

