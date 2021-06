Aka7even, "collaboriamo". Dopo Amici la proposta a Fedez e la reazione del rapper

Giorgia Peretti 03 giugno 2021 a

Tempo di collaborazioni per Fedez, dopo quella con Orietta Berti e Achille Lauro ne arriva un’altra. A chiederlo è stato Aka7even, al secolo Luca Marzano, finalista dell’ultima edizione di Amici conclusa qualche settimana fa. Per il giovane campano questo è un periodo molto prolifico, le sue canzoni stanno spopolando nelle classifiche musicali tra tutte “Loca” e “Mi manchi”.

Sull’onda del successo l’ex concorrente del talent di Maria De Filippi ha scelto di puntare in alto richiamando l’attenzione di Fedez, una vecchia conoscenza per il ragazzo. Infatti, Aka7even prima di partecipare ad Amici 20, nel 2017, ha partecipato a XFactor. Il ragazzo aveva solo 16 anni e all’epoca il marito di Chiara Ferragni ricopriva il ruolo di giudice. Fu proprio Fedez a mandare a casa il giovane Marzano interrompendo la sua avventura nel talent show di Sky, durante i “Bootcamp”. Nelle ultime ore su Twitter è comparso un post del ragazzo diretto al rapper milanese: “Collaboriamo?”, così senza girarci troppo intorno il cantante campano ha chiesto all’ex giudice se è disponibile per fare un featuring. Ovviamente, non si è fatta attendere la replica di Fedez che ha risposto con un entusiasta: “Daje!”.

Se da cosa nasce cosa, l’ipotesi di un duetto assieme non è da escludersi. Al momento ancora nulla di certo, si è alle prime battute di un’ipotetica trattativa ma i fan sono esplosi con i commenti sotto il post. Una collaborazione che non sembra affatto remota vista la risposta del rapper. Sebbene l’ex concorrente di Amici fu bocciato proprio da Fedez, il rapper intravide grandi potenzialità in Luca, esortandolo a proseguire la carriera artistica e rassicurandolo, vista la sua giovanissima età. A distanza di quattro anni molte cose sembrano cambiate, una su tutte il successo di Aka7even protagonista indiscusso delle classifiche musicali dei più giovani.

Nel frattempo, però, anche Fedez sembra essersi trasformato, guardando con grande curiosità i sodalizi artistici con altri cantanti. Da anni il rapper milanese sforna grandi successi con artisti usciti dai talent, basti pensare a Noemi con “L’amore Eternit” oppure a Francesca Michielin con la quale ha gareggiato all’ultima edizione del festival di Sanremo con la canzone “Chiamami per nome”. Ultima tra le tante, l’inaspettata collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro, con il singolo “Mille” in uscita il prossimo 11 giugno. Dopo questa perché rifiutare un featuring con Aka7even? Intanto i fan sono in fibrillazione: “noi ci speriamo, fateci sognare” scrivono.

