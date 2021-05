Arisa, la confessione su Tancredi: "Non mi c**a." Com'è finita dopo Amici

Giorgia Peretti 30 maggio 2021 a

L’ultima edizione di Amici 20 continua a tenere banco, se non in televisione, sui social dove orde di fan si sono scatenate per parlare direttamente con i protagonisti del talent show. Dopo la vittoria di Giulia Stabile, qualche sabato fa, si torna a parlare del rapporto burrascoso tra Arisa e Tancredi. Tra l’insegnante e l’allievo non sembra scorrere buon sangue, nei giorni successivi alla sua eliminazione, il cantante ha smesso di seguire la sua coach su Instagram.

Una mossa che, ovviamente, non è passata inosservata dal pubblico attivo sul web che si è scatenato con ipotesi di liti e incomprensioni tra i due. Ipotesi fondate sul percorso del ragazzo all’interno del talent di canale 5, un’esperienza non facile segnata dalla sua positività al covid e dalla sua lunghissima quarantena che ha ritardato, di fatto, la sua entrata in scena. Una volta arrivati alla fase finale, Tancredi viene scelto nella scuderia della cantante lucana assieme a Raffaele e Ibla.

Nella fase concitata del programma arrivano solo Tancredi e Raffaele ma sui social inizia ad aleggiare la polemica di una presunta preferenza di Arisa nei confronti di Raffaele a discapito di Tancredi. In molti si scatenavano con i commenti durante la serata perché il cantante di Las Vegas veniva schierato troppo tardi nella gara e troppo poco, proprio a causa della preferenza per l’altro concorrente.

Dopo l’eliminazione di Raffaele l’equilibrio sembra essersi ristabilito, almeno sui social, ma così non è stato. Tancredi è arrivato in semifinale e dopo essere uscito la prima cosa che è stato smettere di seguire Arisa sui social. Proprio nelle scorse ore, a chiarire il quadro ci ha pensato la maestra di Amici che rispondendo alle curiosità di un fan sul talento di Tancredi: “Ho già chiesto di scrivermi un pezzo” dichiara la cantante lucana sottolineando il grande talento del ragazzo. Poi continua così: “Non mi cag***a molto il ragazzo, devo dire la verità". E ancora, ha rincarato: "È uno di quei giovani che non mi cac***a tanto. Ma non me la prendo anche mia sorella fa così”. Durante la seduta di risposte alle curiosità dei fans, Arisa non ha mancato di fare di rinnovare i complimenti a Raffaele “bravo, scrive bene” e una volta rientrato a casa “è diventato anche più bono”. Insomma, se prima sembrava esserci una distanza tra i due, le parole di Arisa hanno fugato ogni dubbio.

