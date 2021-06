"Mio nonno Fabrizio fiero di me. Invece Cristiano...", Francesca De André parla del primo inedito

05 giugno 2021 a

a

a

"Mio nonno Fabrizio sarebbe fiero di me". Francesca De André è la nipote del mitico Faber e figlia di Cristiano De Andrè. L'abbiamo imparata a conoscere nei reality e in tv. Ora si reinventa per l'ennesima volta e la troviamo al debutto col suo primo singolo musicale.

Guai in vista per Francesca De André. Forse ha bestemmiato

Si intitola "Champs Elysées" e ha una base ultrapop su un testo cantato in francese. La De André si racconta in un'intervista al Corriere della Sera in cui confessa cosa pensa di sé, della musica e di suo padre Cristiano. "Ho voluto cantare l'amore che fa venire le farfalle nello stomaco in una Parigi da sogno - dice la De André - Mi sono costruita una corazza per difendermi ma in fondo sono una persona molto sensibile".

Bestemmia al GF, la decisione sulla De Andrè smentisce i social

A chi le chiede quali siano i rapporti con suo padre Cristiano risponde: "Sono completamente assenti - dichiara nell'intervista al Corriere della Sera - Ho deciso di raccontare le mie cose più private in tv perché nella sua autobiografia aveva detto bugie su di me, su mia madre e su mio fratello. Aveva negato perfino che fossi stata in orfanotrofio. Sono stata costretta a raccontare tutta la verità".

La De André si lascia andare. Fuoco e fiamme a letto con Gennaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.