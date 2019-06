Guai in vista per Francesca De André. Forse ha bestemmiato

Nuovi guai per Francesca De André. La concorrente più discussa del Grande Fratello 16 avrebbe bestemmiato. In rete circola un video in cui i ragazzi stanno prendendo il sole in giardino, Francesca non è inquadrata, ma si sente che è arrabbiata con qualcuno e alla fine sembra pronunciare un’imprecazione.

Tuttavia l’audio non è nitido e potrebbe aver detto: “porco zio”. I social chiedono la squalifica, ma l’episodio va verificato.