Francesca De André umilia tutti. E Taylor Mega risponde così

Al Grande Fratello 16, Francesca De André contro tutti. La nipote di Fabrizio De André si scaglia contro Barbara d’Urso, la produzione, Gennaro Lillio e Taylor Mega che risponde a distanza.

Dopo le offese di stanotte a Gennaro Lillio, appellato ripetutamente con “uomo di me**a e infame”, dopo lo schiaffo sulle mani a Gennaro (ha chiesto provvedimenti per la genovese, nda), dopo il litigio in diretta con Cristiano Malgioglio e dopo il battibecco con Barbara d’Urso, Francesca De André è inferocita e assetata di sangue. In una chiacchierata con Martina Nasoni non ha risparmiato nessuno: “Gennaro rosica perché c’è ancora di mezzo Giorgio. Mi ha detto "basta mi devo fermare perché non posso averti", allora dillo che ti allontani per quello, fai l’uomo che dici di essere, non cercare scuse, affronta la realtà. Sei un senza palle. Lui rosica perché gli ho detto che quando esco da qua voglio parlare con Giorgio, ed è il motivo per cui io non ho fatto niente qui dentro. Poi quell’altra (Taylor Mega, nda) che si è messa in mezzo, gli ha dato dei consigli…ma tu che ne sai?, ma perché ti intrometti? Mi ha dato dell’ipocrita in un contesto che non c’entrava niente. Compra un vocabolario di italiano invece di comprare borse e scarpe. Parla solo di queste robe qua, di quanti soldi le servano al mese, che sale solo su yacht di 60 metri. Il contenuto? Virgola, punto e a capo. La prima sera che è entrata ‘cambio uomini come cambio le mutande’, uhm bene, uhm… io se voglio una cosa la prendo. Sì, si è visto, non sapeva più con chi provarci e si è buttata pure su Erica, ma che davero? Ma che ne sai tu dei sentimenti a questo punto. Sei sola come un cane, se sua sorella la prende la manda a ca**re. Te credo che la manda a ca**re, decide pure con chi deve essere fidanzata o meno, l’ha raccontato lei, ma sai come si vive o devi avere pure il copione nei rapporti umani? E io devo stare a sentire che sono gelosa o invidiosa di una persona che a me faceva tenerezza? La vedevo come una ragazza con il mascherone grosso così per nascondere un universo che non vuole accettare”. Martina, che ha sofferto a sua volta la presenza della bella Taylor vicino a Daniele Dal Moro, si è detta d’accordo: “Io l’ho detto in confessionale, se a lui piace un tipo del genere, non posso mai piacergli io. La bellezza non sta in due tette ben rifatte, in un cu*o ben rifatto e in una bocca grossa, sta tutta qui dentro (indica la testa, nda)” e la De Andrè rincara la dose: “Beh se poi vogliamo dire, anche noi se ci mettiamo come lei (si mette a pecorina, nda) siamo belle. E io dovevo essere gelosa di questa qua? Lei ha fatto ginnastica con i leggings, poi la sera se li è rimessi sudati e con la giacca, ma che davero? Ero talmente gelosa che ho messo il maglione di Daniele, largo così, da uomo, con le sneakers e i pantaloncini. Mi sento proprio da meno… anche no. Mi sentivo troppo bella e me ne sbatto i cog***ni. Hanno dovuto trovare la cosa delle manette talmente non mi importava. Il suo ruolo era quello di darmi fastidio, ma basta! Non rompete il ca**o! Basta cercare di rompermi i cog***ni che già ho i miei pensieri per la testa. Taylor l’hanno fatta entrare per darmi fastidio e prima Guendalina l’avevano fatta entrare per mettermi in difficoltà, ma io ho due cog***ni così sotto”. La De Andrè sferra un fendente anche a Barbara d’Urso e sgama un particolare: “Sono il bersaglio cui lanciare le freccette? E basta! E basta! Mi dovete vedere massacrata alla fine di questo percorso che peso due kg e sono depressa? Io non ne posso più. Dice (Barbara d’Urso, nda): noi non abbiamo bisogno di fare i montaggi… nooo, nel primo video con Gennaro la neve c’era…”. A questo punto la regia ha staccato l’inquadratura passando su un’innocua chiacchierata tra Daniele e Gianmarco seduti in giardino. Su Instagram, Taylor Mega, informata da un follower delle affermazioni di Francesca, ha risposto: "Quando il c**o brucia, la bocca sparla". Noblesse oblige.