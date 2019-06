La De André si lascia andare. Fuoco e fiamme a letto con Gennaro

A due giorni dalla finale del Grande Fratello 16, Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati travolgere dalla passione. La concorrente meno amata dai social, in nomination con Erica Piamonte e Enrico Contarin per acciuffare l’ultimo posto utile per tentare di vincere il reality di Barbara d’Urso, sta giocando la carta dell’amore. Dopo aver detto che fuori dalla Casa del GF vuole incontrare l’ex fidanzato Giorgio Tambellini per chiarire i presunti tradimenti, la De André ha ceduto alla corte del cucciolone Gennaro: prima il finto bacio cinematografico, ora una serie di limoni duri e puri.

Il modello ha archiviato la caterva di insulti con cui Francesca lo ha omaggiato (“cretino, senza palle, palle come due arachidi, ommo e’ m**a”) per aver detto che era gelosa di Taylor Mega e l’ha accolta festoso tra le sue braccia. Magari funziona e saranno loro la coppia dell’estate.