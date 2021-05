Arisa esplode sui social. Come non l'avete mai vista

Giada Oricchio 31 maggio 2021 a

a

a

Arisa bomba sexy. La cantante e insegnante della scuola di "Amici" ha cambiato vita: addio al fidanzato Andrea Di Carlo e benvenuta alla nuova sé. Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto vietata ai minori e ai cuori deboli: il florido seno nudo coperto da fili di perline. Molto seducente e intrigante.

Ma è ancora più bello il messaggio con il quale la vincitrice del Festival di Sanremo ha accompagnato l'immagine: "Sai che c'è? Il tempo passa e ci sono cose che non potrai più fare. Ora sono questa e basta. Basta vergogne e interrogativi...Basta se e basta ma. Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatta bella e perfetta a modo mio". Per una volta, gli haters sono rimasti a casa: pioggia di like e complimenti per l'artista decisa a promuovere l'accettazione di se stessi.

Rudy Zerbi esagera, la sfida ad Arisa è a luci rosse. Perché lei rifiuta l'intimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.