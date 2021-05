Arisa non cede alla corte di Rudy Zerbi. Non basta la canzone ad Amici 20: "Si litiga ma poi si fa sempre l'amore”

Giorgia Peretti 08 maggio 2021 a

Continua la soap opera tra Rudy Zerbi e Arisa ad Amici 20. I due professori del talent show di Canale 5 hanno abituato il pubblico a divertenti siparietti che li vedono protagonisti. Amore e odio, è il minimo comun denominatore del loro rapporto nel programma di Maria De Filippi. Durate la semifinale della ventesima edizione i due continuano a stuzzicarsi lanciandosi frecciatine sul palco e messaggi piccanti fuori. Già nelle prime settimane Arisa aveva smascherato i Rudy Zerbi mostrando in diretta gli sms incriminati con messaggi di apprezzamento sulla cantante lucana: “Con questi capelli sei bellissima”, “Così mi fai un certo sesso”. Questi sono solo alcuni dei commenti venuti fuori durate le scorse puntate.

Non sono mancati i numerosi guanti di sfida lanciati da Zerbi nei confronti di Arisa volti a stuzzicare l’appetito della cantante, tutti prontamente accettati ma con le dovute modifiche. Durante la puntata di sabato 8 maggio Arisa se ne esce così: “Questa settimana mi ha scritto lui, stranamente perché in settimana gli scrivo io per informazioni. Invece lui mi ha scritto mandandomi un collage di una foto con me e lui insieme, dicendomi: 'Ti emoziona vederci così?' E io ho detto 'No!'. Poi mi ha mandato un ritratto sempre di me e lui riscrivendomi: 'Ti emoziona?' E io ho risposto ancora 'No!'”. Tra le risate di Maria De Filippi, compare il volto deluso di Zerbi. Insomma, un due di picche clamoroso per l’ex discografico che però lancia la frecciatina finale ad Arisa: “Però, guarda, ricordati che nella vita chi disprezza compra, cara mia”.

Immancabile, anche in semifinale il consueto guanto di sfida tra i professori che vede protagonisti proprio Rudy Zerbi e Arisa, con i rispettivi colleghi Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Una sfida che prevede un’esibizione completa nel ballo e nel canto. Dopo la performance delle “CuccArisa”, è l’ora di Zerbi che sulle note di “Sincerità” canzone che ha portato al successo Arisa, si dichiara alla cantante lucana: “Sincerità è dire ad Arisa che la amo - poi continua - si litiga quello è normale ma poi si fa sempre l’amore…”. Peccato che Arisa non sia d’accordo e anche questa volta ha ricevuto un bel “No”, con tanto di gesto col dito. Tra le risate dello studio e dei ragazzi che hanno assistito allo show, Zerbi si consola grazie al voto della giuria che preferisce la sua esibizione e gli consegna il premio: un guanto in pelle dorato.

