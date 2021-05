Amici, Arisa cede al tuca tuca con Rudi Zerbi. E scatta il bacio

Giorgia Peretti 15 maggio 2021 a

Anche nella finale non poteva mancare il fuori programma (programmato) tra i professori e i giudici di Amici 20. Nell’ultima puntata di sabato 15 maggio, il consueto siparietto questa volta ha visto protagonisti Stefano De Martino e Lorella Cuccarini. I due ballerini entrambi dediti al piccolo schermo hanno deliziato il pubblico in studio e quello a casa con una performance “improvvisata” per rendere omaggio alla storia della televisione. Stefano e Lorella ballano insieme il Tuca Tuca, la canzone di Raffaella Carrà incisa nel 1971. Alla fine del ballo, Lorella Cuccarini commenta ironizzando sulla prestanza fisica del ballerino, così: "Certo, avremmo potuto fare pure una Lambada". La replica di Stefano De Martino: "La serata è lunga…”.

Ad ammirare la coppia sul palco è Rudy Zerbi che da dietro alla scrivania si sfrega le mani e appena Maria De Filippi gli da la parola chiede ad Arisa di replicare la coreografia spinta appena vista. Dopo un anno accademico passato a punzecchiarsi, in una sorta di rapporto amore-odio, i due professori hanno regalato una gag anche stasera. Come al solito, Arisa rifiuta sventolando un bel “no” al collega. Ma Rudy non si arrende e pochi attimi dopo riparte all’attacco: “Se non vuoi fare il Tuca Tuca, facciamo un ‘tuca’ solo.” Arisa continua ad essere contrariata tanto da richiamare l’aiuto della padrona di casa, che le dice: “Se non vuoi farlo non ti preoccupare Arisa!”.

Infine, la risposta della cantante lucana spiazza tutti: “No, non posso. Perché durate la pubblicità, abbiamo fatto le prove io e Rudy col tuca tuca e ho messo la mano dove non doveva essere messa” – confessa alla De Filippi. Anche qui l’ex discografico non si risparmia: “beh, potrebbe riaccadere anche qui fa” il coro Zerbi. Quest’unione non s’ha da fare e Zerbi alla fine sembra rassegnarsi. Ma si sa la perseveranza vince in amore, così qualche minuto dopo l’ennesimo due di picche Rudy raccoglie il suo cuore infranto e riparte all’attacco: “Con questa musica spagnoleggiante a me è tornato il desiderio di ballare con Arisa” - dice alla De Filippi. Il pubblico la chiama, la collega Cuccarini la esorta a salire sul palco ad Arisa non resta che cedere. Così dopo essersi beccati per tutta l'edizione, i due si lasciano andare in un fiammante tuca-tuca. Il finale è tutto da ridere con Rudy Zerbi che prende di peso la cantante e la trascina fuori dallo studio. Tra i due un bacio, ma poi Rudy Zerbi precisa: "Ce lo siamo dati sulla guancia".

