Lando Buzzanca in ospedale, la fidanzata: "I figli mi impediscono di visitarlo"

25 maggio 2021 a

a

a

Una vera e propria guerra in famiglia. Francesca Della Valle, fidanzata di Lando Buzzanca, racconta la nuova puntata dello scontro in atto con i due figli dell'attore, Massimiliano e Mario. Buzzanca, 86 anni da compiere il prossimo agosto, è ricoverato in ospedale Santo Spirito di Roma dopo un incidente domestico che gli ha causato un trauma cranico. «È successo il giorno dopo il vaccino, il 21 aprile - rivela a Oggi la donna 35 anni più giovane dell'attore - lui era contento di farlo, perché era un grido di libertà. Lando, però, era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico. Ci tengo a evidenziare che il malore è stato causato dal fatto che fosse debilitato da un punto di vista psicofisico, non dal vaccino. La donna di servizio l’ha trovato la mattina dopo e ha chiamato l’ambulanza. Ora io sono isolata da Lando. Non so cosa succede, cosa farà. L’amministratore di sostegno ha chiaramente detto che non mi farà sapere nulla».

Euro-figuraccia francese, Damiano negativo al test anti-droga

La storia fra Lando Buzzanca e la Della Valle è nata sei anni dopo la morte della moglie dell’attore, Lucia Peralta, madre di Mario e Massimiliano. Una relazione nata nel 2016 quando l'attore aveva 79 anni che dura ancora adesso, ma contro la volontà dell'altro ramo della famiglia. All’origine dell’allontanamento, secondo la donna, ci sarebbe una precisa volontà dei figli Massimiliano e Mario, che hanno voluto affiancare al padre un amministratore di sostegno per gestire i beni di famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.