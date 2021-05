Damiano dei Maneskin negativo al test anti-droga. L'euro-figuraccia francese è ufficiale

24 maggio 2021 a

Arriva la parola fine, si spera definitiva, sull'assurda protesta francese per la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021. Secondo sedicenti investigatori social rilanciati dal quotidiano Paris Match il cantante della band romana, già trionfatrice al Festival di Sanremo, avrebbe sniffato cocaina durante la serata finale dell'Eurofestival a Rotterdam. Una teoria folle smentita dalle immagini e dai testimoni. In ogni caso arriva il risultato del test anti-droga eseguito dal frontman dei Maneskin. Risultato scontato: negativo.

A rendere noto l'esito delle analisi sono stati gli organizzatori del concorso. La European Broadcasting Union, con sede a Ginevra, ha detto che un test antidroga è stato "fatto volontariamente dal cantante della band Maneskin, che ha dato un risultato negativo visto dall’EBU".

Oltralpe battono la ritirata. Nessun reclamo da parte della Francia, in merito alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021. A una manciata di ore dall’esplosione del caso del cantante Damiano accusato di avere sniffato coca in diretta durante la finale, tutto rientra e i francesi accettano la sconfitta. Marcia indietro dunque, dopo le accuse piovute addosso alla band italiana da parte dei favoriti alla vittoria, i cugini francesi che si sono presentati alla manifestazione con Barbara Pravi. In realtà Damiano lo aveva detto subito: non aveva affatto fatto uso di droga (che, in diretta televisiva sarebbe stato decisamente inappropriato) ma stava cercando di rimediare all’incidente che aveva portato alla rottura di un bicchiere sotto al tavolo da parte di Thomas, il chitarrista del gruppo. I pezzi di vetro sono stati poi effettivamente trovati.

Alle accuse, oltre al diretto interessato, aveva subito risposto anche l’organizzazione della manifestazione con un comunicato in cui si ribadiva che "la band ha fortemente smentito le accuse di uso di droga" e che "il cantante farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo in Italia, a casa". Test che non dà adito a dubbi, David non ha assunto droghe.

Il sostegno alla band è arrivato immediatamente anche dalla Rai che si è detta sorpresa per l’assurda polemica (in cui era entrato perfino il ministro degli Esteri francese chiedendo la squalifica dei Maneskin) e ha ribadito la soddisfazione per la vittoria italiana.

L’amministratore delegato di France Tèlèvisions Delphine Ernotte ha dichiarato al quotidiano "Le Parisien" che la Francia non ha alcuna intenzione di sporgere reclami contro l’Italia "qualunque sia il risultato del test anti-droga. Il voto è estremamente chiaro in favore dell’Italia. Non ha rubato la sua vittoria ed è questo ciò che conta". Ma ormai la figuraccia era stata consumata in eurovisione.

