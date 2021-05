Ilary Blasi, sogno orange all'Isola dei Famosi. Cosa lascia vedere, tutti a bocca aperta

Giada Oricchio 24 maggio 2021 a

Un sole al tramonto in una sera d’estate: Ilary Blasi tutta orange all’Isola dei Famosi 2021, lunedì 24 maggio. La bellissima conduttrice continua a far centro con i suoi look ricercati e studiati nei minimi dettagli.

Per la ventesima puntata del surviving game lady Totti ha scelto un outfit arancio catarifrangente: abito lungo con coda alla Morticia Addams, oblò aperto sugli addominali scolpiti, tacchi a spillo firmati Casadei e ben in mostra, sotto la chioma bionda effetto mosso-bagnato, gli sfacciati orecchini a chicco di grandine di Bozart bijoux.

