Ilary Blasi, ingresso con il botto. Il look all'Isola dei Famosi e non sfugge il dettaglio

14 maggio 2021 a

a

a

Partenza con il (quasi) botto per Ilary Blasi nel corso della diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, venerdì 14 maggio. La bella conduttrice romana, celebre per i suoi outfit, ha fatto il suo ingresso in studio con un abito scintillante al pari di un cielo stellato e con un mezzo inciampo (per un soffio non è finita per terra). La Blasi ha scelto un vestito lungo e accollato sul davanti e scopertissimo sul didietro: schiena nuda fino al lato B. Capelli raccolti e i soliti orecchini a 7 borchie di zirconi. Accecanti. Ma a balzare di più agli occhi degli utenti social è stato il fisico palestrato, ma magrissimo della moglie di Francesco Totti.

"Alza quel c**o". Moser-Diamante, litigata esplosiva sull'Isola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.