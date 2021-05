Isola dei Famosi, Vera Gemma lascia senza fiato: vestito sexy di pizzo nero ed effetto nudo

Giada Oricchio 15 maggio 2021 a

Vera Gemma sconvolge l’Isola dei Famosi 2021: tutina di pizzo nero effetto nudo e tacchi vertiginosi, ma il fidanzato Jedà porta a cena Ilary Blasi.

Durante la 17esima puntata, venerdì 14 maggio, Vera Gemma è piombata nello studio dell’Isola con la falcata di una pantera: se la prima volta aveva optato per una tuta luccicante color carne alla Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo, questa volta ha indossato una tutina super sexy di pizzo nero con disegni strategici a esaltare le forme e un paio di tacchi a spillo di pelle nera. Un look dall’effetto un po' sadomaso e un po' vedo-non vedo che ha lasciato a bocca aperta il fidanzato Jedà, 28 anni più piccolo, e il pubblico a casa.

Ilary Blasi non ha perso occasione di giocare con Jedà: “Mi hai sedotta e abbandonata, hai smesso di scrivermi da quando è tornata Vera” e il giovane: “Non dire così, guarda che ci mena a tutti e due”, mentre la figlia d’arte ha “minacciato” la Blasi: “Insomma, te le cerchi eh?”. Poi l’opinionista Tommaso Zorzi ha lanciato una challenge: “Se su Twitter si raggiungono i 10.000 tweet con l’hastag #ilarycenaconJedà devi portare fuori Ilary” e Vera prontamente: “Io allora propongo #veracenacontotti”. I social hanno aderito in massa: è cena a due, ma Jedà con una franchezza disarmante ha commentato: “Ilary, non esagerare con il ristorante che le tasche sono vuote!”. Vera Gemma, invece, si consolerà con Akash Kumar: “Io ho appena ricevuto un invito da lui che non è da buttare”.

