Amore all'improvviso, chi è il nuovo fidanzato di Guenda Goria

Francesco Fredella 13 maggio 2021 a

a

a

Guenda Goria torna a sorridere con un nuovo amore. Ora il fidanzato c'è, si chiama Mirko. Guenda Goria mette palla al centro dopo la storia con Telemaco (che è diventata mediatica durante il Grande Fratello Vip). Mirko e Guenda sono stati di recente a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa. Sui social molti dubbi ed un alone di mistero. Adesso arriva la conferma con un video in cui Guenda dice: “L’amore all’improvviso”.

Eliminata Guenda, rivolta social contro il GfVip: televoto e sospetti

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha una casa al Domina Coral Bay. Sembra che tutto sia iniziato grazie a quel resort che li ha visti vicinissimi: il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, racconta i dettagli di questa love story.

Gregoraci contro Guenda Goria e Antonella Elia. Che rissa al GfVip!



Molti fan sono curiosi di sapere chi sia Mirko Gancitano. Ecco l'identikit: 32 anni, originario di Mazara del Vallo, in Sicilia. Stessa passione per la musica, anche lui è impegnato professionalmente come producer e come attore. Ci raccontano che a Sharm el-Sheikh abbia lavorato come assistente dell’attore Alex Belli. Il viaggio di Guenda è stato galeotto. Quando le telefoniamo ci risponde ridendo e dice: "Presto ve lo farò conoscere". Infatti, sembra che ci sia qualcosa di molto forte. Questa nuova storia d'amore cancella, con un colpo di spugna, ogni ombra di flirt con Filippo Nardi. Acqua passata, anzi fake news, come direbbe qualcuno. Infatti, tra loro non c'è stato nulla. Notizia smentita più volte. Adesso, Mirko potrebbe presto decidere di andare a vivere con Guenda a Milano. Il resto è storia di questi giorni. Un amore nato giorno dopo giorno, all'ombra dei riflettori.

Amedeo Goria, la confessione impensabile sulla Ruta che sorprende i figli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.