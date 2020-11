Live Non è la d'Urso, Amedeo Goria sorprende i figli con la confessione su Maria Teresa Ruta

Francesco Fredella 09 novembre 2020 a

“Sono ancora innamorato della Ruta”, Amedeo Goria senza freni a Live non è la d’Urso. Il giornalista ama ancora Maria Teresa Ruta. Tutto vero. E’ lui stesso a rivelarlo in diretta al Live quando siede sul salottino di Barbara d’Urso con i suoi due figli. Il rapporto con sua figlia Guenda è stato per anni tempestoso, ma grazie al Gf vip sembra essere ritornato il sereno. Insomma, uno strappo ricucito. Il colpo di scena avviene quando, all’improvviso, lo storico giornalista Rai (per anni sposato con la Ruta) dice: “Forse la amo ancora. Alla fine sono single”. Ed il riferimento al matrimonio con Maria Teresa - attualmente nella casa del Gf vip - riaccende il gossip. Ma tra Guenda, che ha partecipato al Gf vip con sua madre, e Amedeo nono sono state tutte rose e fiori. Il famoso giornalista sportivo della Rai, in un’intervista choc, ha addirittura definito bipolare sua figlia. E tutto questo ha scatenato l’ira dell’ex moglie, che in diretta durante il reality ha sbottato di brutto. Senza mezzi termini, ha asfaltato Amedeo accusando di essere stato o per troppo tempo assente.

Ora, però, sembra tornato il sereno. Per fortuna. E il lieto fine è sotto gli occhi di tutti. Guenda si risplende il rapporto con suo padre, che lancia un’indiscrezione: “Al prossimo Gf vip con mio figlio Gianamedeo”. Ovviamente una battuta ad effetto, che fa discutere.

