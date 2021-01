“Non siamo mai stati insieme...”, Nardi smentisce il presunto flirt con Guenda

Francesco Fredella 12 gennaio 2021 a

Le ultime indiscrezioni parlano di una storia segreta, clandestina, tra Nardi e Guenda Goria. Tutto trapela dopo una puntata di Mattino5, ma il diretto interessato - che non sapeva nulla fino a poco fa - smentisce categoricamente. “MaI stati insieme. Nessun bacio”. E se ci fossero foto in giro della presunta coppia? “Magari ci hanno fotografato al bar per una caffè. Quindi? Cosa significa? Non stiamo mica insieme”, puntualizza l’ex concorrente che è stato squalificato.

La faccenda si tinge di giallo, pur essendo un caso di cronaca rosa. “Non hanno nulla da dire e fare? Io e Guenda siamo amici, non ci siamo mai baciati. Nessuna limonata, nessun bacio. E basta”, continua Nardi. Che va giù duro contro la Elia: “A me l’unica cosa che mi ha fatto venire la pelle d’oca è stata la Elia. Non ha chiesto scusa ieri per la faccenda dell’attacco alla De Grenet. Signorini, invece, ha dato il buon esempio”.

