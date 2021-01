Grande Fratello Vip, Guenda Goria ruba la scena alla Gregoraci: due mosse e... Trionfo in studio

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

Guenda Goria lancia la sfida a Elisabetta Gregoraci: chi è la più sexy della quinta edizione del Grande Fratello Vip? L'ex signora Briatore sfoggia outfit che esaltano il fisico magro e palestrato, il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, non perde occasione per evidenziare la bellezza, ma la figlia di Maria Teresa Ruta le potrebbe rubare lo scettro di più bella del reame.

Guenda ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ballava molto sensuale sulla passerella dello studio del GF. Schiena nuda fino al fondoschiena, senza reggiseno, ha ancheggiato seducente rischiando l'incidente hot perchè l'abito è scivolato dalla spalle e ha scoperto il seno.

La Goria se n'è accorta appena in tempo e con una mano ha evitato il peggio. La 30enne figlia d'arte ha preso parte al reality in coppia con la madre ed è finita più volte al televoto. Il pubblico però la salvava sempre perchè era affascinato dalla sua personalità, ma all'ultimo televoto si scontrò con Elisabetta Gregoraci e fu eliminata. Un addio che i social non hanno mai digeito, ancora oggi ritengono che quel risultato sia stato "aggiustato" per salvare lady Monte Carlo.

