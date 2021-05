Ero annientata, la verità di Selvaggia Lucarelli sul suo amore tossico

09 maggio 2021 a

"Ero completamente annientata e tutto il mio mondo ruotava attorno a lui". Selvaggia Lucarelli si sfoga con Mara Venier negli studi di Domenica In. Racconta senza reticenza il suo rapporto "malato" con un uomo che le ha tolto anche la fiducia in se stessa.

La Lucarelli racconta com'è nato quel rapporto: "Ero appena uscita dalla mia separazione ed ero molto fragile - racconta alla Venier - Già dopo il primo incontro si capiva che tra noi c'era chimica. Poi mi ha accolto a casa sua a Milano, dove mi sono trasferita con mia figlia. Ed era tutto così perfetto".

Un giorno, però, un piccolo episodio ha svelato la vera natura dell'uomo. "Avevo preparato una lavatrice - racconta la Lucarelli - Improvvisamente mi ha fatto notare che non avevo avvitato bene il tappo dell'ammorbidente. E mi ha detto: "Non lo fare mai più, ci sono delle cose a cui tengo e devi prendertene cura, così rischi di danneggiarle". Da quel momento ho capito che l'idillio non era più tale. Ma io ero completamente dipendente da lui. Avevo un estremo bisogno d'amore e non sono stata in grado di staccarmi da lui".

