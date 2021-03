Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti. Botta e risposta clamoroso su Fabrizio Corona

Giorgia Peretti 15 marzo 2021 a

Nella puntata di domenica 14 marzo di Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti su La 7 si è parlato del caso Fabrizio Corona e del suo burrascoso arresto ripreso da tutti media. Si accendono i toni quando Massimo Giletti nel suo salotto televisivo ha risposto a Selvaggia Lucarelli mostrando a tutto schermo una foto che apparteneva “ad un passato televisivo” che ritraeva la giornalista e Corona intenti a baciarsi alla fine di un'intervista.

La Lucarelli, nei giorni scorsi, aveva accusato il conduttore di La7 di aver danneggiato Fabrizio Corona con le sue trasmissioni. Secondo l’ordinanza del suo arresto, l’ex re dei paparazzi finirà di nuovo in carcere anche per la condotta televisiva da opinionista nel programma sopracitato. Al momento Corona si trova ricoverato in ospedale perché, dopo aver appreso la notizia della revoca degli arresti domiciliari si è inflitto delle ferite profonde sui polsi al pensiero di tornare in carcere fino al 2024.

Giletti, dunque, durante la puntata ha voluto togliersi i sassolini dalla scarpa e precisare i buoni rapporti che aveva con Fabrizio: “Prima di tutto non era il mio programma ma quello della D'Urso, c'è un errore nell'ordinanza. Io ho cercato di dare una mano importante a Fabrizio abbiamo collaborato insieme. L'abbiamo mandato nel boschetto di Rogoredo perché solo lui aveva il linguaggio per parlare a quelle persone ed entrare in contatto con loro. Solo lui poteva salvare due ragazzi, trovati per caso quel giorno. Lui li ha presi e li ha portati in comunità da Farneti. Io ci sono andato, Tommaso si è salvato e si è salvata anche Laura. Io e Fabrizio abbiamo salvato due persone quel giorno”.

Ieri Giletti ha replicato a una mia critica sul fatto che le apparizioni tv di Corona lo hanno danneggiato con una mia foto di 10 anni fa, fatta in sorta di late show in cui ci fu un bacio scherzoso tra me e Corona. Aggiungendo che “alzo le palette a ballando”. Che bassezza. pic.twitter.com/hvQPqQtnoa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 15, 2021

Infine, la frecciata alla Lucarelli: “Allora vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando le palette. Con la tua intelligenza puoi dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri tutti i momenti, dall'alto di che cosa? Beh, penso che avere un po' di umiltà sarebbe importante. Io ho dato una chance importante a Fabrizio".

La risposta della giornalista non si fa attendere, infatti poche ore dopo, replica con un cinguettio pieno di sdegno: “Ieri Giletti ha replicato a una mia critica sul fatto che le apparizioni tv di Corona lo hanno danneggiato con una mia foto di 10 anni fa, fatta in una sorta di late show in cui ci fu un bacio scherzoso tra me e Corona. Aggiungendo che ‘alzo le palette a ballando’. Che bassezza”.

