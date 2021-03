Ecco il mio amore tossico. Così Selvaggia Lucarelli svela tutto

21 marzo 2021 a

Selvaggia Lucarelli si racconta e svela quattro anni di dipendenza emotiva dal suo ex. "Mi sono bucata per quattro anni - racconta la Lucarelli - ma la mia droga non era una sostanza, era una relazione". Come scrive il Corriere della Sera, la Lucarelli ha raccontato la sua storia nella prima di sei puntate del podcast "Proprio a me" dedicato alle dipendenze affettive e che da mercoledì sarà disponibile su tutte le app free.

Il periodo della dipendenza è stato difficilissimo e ha avuto contraccolpi anche sul suo rapporto con suo figlio Leon, al quale non ha dato la priorità. In quegli anni bui neppure le amiche l'hanno potuta aiutare più di tanto perché quello che serve è soprattutto un supporto professionale e psicologico.

Ora, però, ne è uscita completamente e riesce a parlarne. Magari per aiutare altre donne che possano identificarsi e riconoscersi nella sua storia così delicata.

