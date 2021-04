Piazza Pulita, la lezione della saputella Selvaggia Lucarelli: “I ristoratori vogliono riaprire? Colpa dei politici come Matteo Salvini"

02 aprile 2021 a

Dopo un anno di lockdown dovuto alla pandemia in cui gli italiani, oltre ad aver perso la pazienza hanno, in molti, perso anche il lavoro, la giornalista pubblicista Selvaggia Lucarelli, ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita nella puntata del 1° aprile, dice la sua sui ristoratori. Che, in questi giorni, sono particolarmente agguerriti con l’avvicinarsi delle feste pasquali che avrebbero potuto significare una boccata di ossigeno in termini di guadagni. "Intanto ci sono ristoratori e ristoratori. Gli 'aperturisti' e quelli con molto buonsenso che capiscono le altre posizioni” dichiara la Lucarelli, facendo di fatto intendere che chi vuole aprire “Non ha molto buonsenso”.

E poi, inevitabilmente, lancia la solita stoccata al leader della Lega: ”Capisco che ci sia una parte politica che li fomenta particolarmente - spiega -. Quindi Matteo Salvini che vede in questo cambiare di colori continuo probabilmente il capriccio di un ministro e non capisce invece qual è la necessità e l'urgenza del momento”. Peccato che l’urgenza del momento duri da un anno. “Possiamo anche riaprire tutto - continua la Lucarelli - in due settimane facciamo cento passi indietro. In un momento in cui c’è una campagna vaccinale in corso io dico a questi ristoratori che possiamo anche aprire un mese, ma poi questo impatterà sulla campagna vaccinale e richiuderemo”.

