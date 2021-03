Lucarelli-Giletti, siamo agli stracci. "Una d'Urso che non ce l'ha fatta", il duello continua dopo Non è l'Arena

Giorgia Peretti 15 marzo 2021 a

“È dura essere una D’Urso che non ce l’ha fatta”. Continua la telenovela dei botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti, al centro della discussione c’è sempre Fabrizio Corona a cui nei giorni scorsi è stata comunicata la notizia della revoca degli arresti domiciliari. Notizia che ha turbato non poco l’ex re dei paparazzi facendogli perdere le staffe tanto da ferirsi gravemente ai polsi. La Lucarelli ha commentato l’arresto di Corona accusando Massimo Giletti di aver contribuito con la sua trasmissione a danneggiare il personaggio.

Giletti durante l’ultima puntata di Non è l’Arena di domenica 14 marzo ha risposto alle accuse della Lucarelli mostrando al pubblico una foto in cui la giornalista bacia l’ex paparazzo a fine intervista in un late show. Poi il messaggio che ha scatenato la giornalista: “Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando le palette. Con la tua intelligenza puoi dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri tutti i momenti, dall'alto di che cosa? Beh, penso che avere un po' di umiltà sarebbe importante.”

Dopo poche ore, arriva la replica indignata della Lucarelli su Twitter: Giletti ha replicato a una mia critica sul fatto che le apparizioni tv di Corona lo hanno danneggiato con una mia foto di 10 anni fa, fatta in una sorta di late show in cui ci fu un bacio scherzoso tra me e Corona. Aggiungendo che ‘alzo le palette a ballando’. Che bassezza”. Non contenta, la giornalista a distanza di qualche ora pubblica sul suo account Facebook un messaggio decisamente più esaustivo in cui chiama il talk show di Giletti “Coso increscioso” e sulla scelta di mostrare la foto del bacio tra lei e Corona continua così: “siccome sono una donna, non si risponde sul contenuto. Si va sulla foto che non c’entra nulla ma che allude a qualcosa che ha a che fare con la sfera sessuale, si va a svilire la professione omettendo il lavoro giornalistico e citando solo quello legato all’intrattenimento così da metterti nella casellina 'soubrette'. Delegittimare, questo è lo scopo. Il tutto con giornalisti seduti lì, muti. O anzi, a spalleggiare, donne comprese".

In un’escalation di frecciate associa Giletti a una soubrette facendo leva sul passato del conduttore “c’è una soubrette anche dentro di lui. È stato ballerino a Ballando con le stelle più di una volta, è stato giudice nel talent “Ciak si canta”. Poi la stoccata finale “Caro Giletti, alzo la paletta: voto 1. E quell’1 è giusto per un moto di dolcezza nei tuoi confronti: è dura essere una D’Urso che non ce l’ha fatta e aver dovuto ripiegare su uno show che vorrebbe essere giornalismo, ma che è un Pomeriggio 5 mascherato male. Lo capisco. Ti sono vicina. Non tanto da baciarti, però". La vicenda dei botta e risposta sembra farsi avvincente per gli utenti del web, una sceneggiatura degna delle telenovelas latino-americane, al pubblico dei social non resta che attendere la prossima puntata con la risposta di Massimo Giletti.

