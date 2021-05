Amici 20, Tancredi era positivo al Covid. Maria De Filippi svela il retroscena

Giorgia Peretti 09 maggio 2021 a

a

a

La finale di Amici 20 si avvicina, la diretta è prevista per sabato 15 maggio alle 21.20 su canale 5. Ma nella puntata di sabato 8 maggio, si scoprono i nomi dei finalisti di questa burrascosa edizione, caratterizzata da non poche polemiche e dalla pandemia da Covid-19. Nessun festeggiamento, dunque, tra professori e ragazzi, mascherine sempre indossate tra uno spostamento e l’altro, e igienizzanti in ogni angolo del palco. Ma in una macchina gigantesca come quella di Amici, è capitato un caso di un ragazzo positivo al tampone: Tancredi.

Tra Sangiovanni e Giulia scoppia la crisi. Maria De Filippi costretta a intervenire

La rivelazione arriva direttamente da Maria De Filippi che mentre decretava il nome degli ultimi due finalisti in collegamento dalla casetta svela il retroscena sul cantante della scuderia di Arisa. Tancredi, infatti, durante i provini di Amici è stato trovato positivo al Covid, questo spiegherebbe perché il cantante sia entrato a ridosso della fase serale del programma. “Voi non lo sapete, forse alcuni lo sanno… Quando Tancredi arriva, viene tamponato e si scopre che ha il Covid. Per cui Tancredi sta venti giorni isolato ad aspettare che questo Covid passi. E ogni volta veniva e se ne tornava in albergo.” – racconta la De Filippi ai ragazzi. Ma l’essere positivo al coronavirus non ha impedito al cantante di farsi vedere ed emergere nella scuola di Amici arrivando ad un soffio dalla finale.

Flirt segreto ad Amici20, Raffaele svela il retroscena del triangolo amoroso con Martina

Durante l’ottava puntata, nonché la semifinale del programma, infatti il cantante ha anche avuto modo di fare una dedica al papà con il quale sembra avere un rapporto scostante. Con voce emozionata Tancredi ha proposto una versione molto personale di "Come Home". Al termine dell'esibizione Maria De Filippi gli ha chiesto a chi avesse dedicato le barre scritte per l'occasione, e Tancredi risponde: “Le ho dedicate a mio padre che mi è stato vicino anche se siamo lontani”. Giusto qualche settimana fa cantava "Figli delle stelle", inserendo delle rime che sapevano di ribellione verso la sua famiglia e verso il padre in particolare: “Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte”- recitava. Eppure, nella semifinale sembra essere cambiato qualcosa, anche se come lo ha definito Arisa, delle emozioni del ragazzo si sa poco, è “ermetico”. Qualcosa si sa invece del padre di Tancredi, Alberto Cantù Rajnoldi, noto direttore creativo della Maison Giorgio Armani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.