Verissimo, Raffaele Renda svela il retroscena con Martina Miliddi ad Amici: “Se non ci fosse stato Aka7even...”

Giorgia Peretti 08 maggio 2021 a

Raffaele Renda è ospite nella puntata di sabato 8 maggio di Verissimo. Il programma di approfondimento condotto da Silvia Toffanin dedica ampio spazio agli eliminati della settimana di Amici. Questa volta a sedersi nel salotto di Canale 5 è stato il cantante della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, eliminato della sesta puntata del talent. Raffaele racconta i retroscena dopo essere uscito dal talent: “È stato un colpo subito dopo l’uscita. Papà è super orgoglioso di me, mia madre ha pianto come una pazza quando mi ha rivisto”. Raffaele sperava di poter raggiungere la finale ma il suo percorso è terminato poco dopo il giro di boa. Dopo tante crisi dovute anche alle numerose critiche di Rudy Zerbi è certo di voler continuare a cantare e trasformare la sua passione in professione. “Anche gli scontri con Rudy non mi hanno mai fatto sbandare. Vado dritto per il mio percorso. Forse se non ci fosse stato lui magari non mi sarei messo troppo in discussione” - confessa il cantante.

Con chi hai legato all’interno della casa? – chiede la Toffanin. Raffaele inizia a fare i nomi tanti concorrenti in gara nella ventesima edizione, tanti tranne uno, quello di Martina Miliddi. La ballerina al centro delle polemiche all’interno della scuola, per le critiche della maestra Alessandra Celentano e per essere l’oggetto delle attenzioni amorose di Aka7even. “Non hai detto Martina, perché non l’hai detta? Che cosa ha rappresentato lei?” chiede incuriosita la Toffanin. “L’avrei detta per ultima. Lei c’è stata sempre, era una di quelle persone che mi stava a accanto nei miei momenti difficili”.

Ad un certo punto del programma Martina si invaghisce di Raffaele, e dà il due di picche al rapper dal ciuffo biondo dichiarandosi a Raffaele. Come è andata a finire? Domanda la conduttrice: “Ho parlato con Aka, e da li è scoppiato il casino…”. La curiosità della Toffanin non sembra arrestarsi: “Se non ci fosse stato Aka, Martina avrebbe avuto delle speranze con te?". “Forse, non lo so! Ci siamo sentiti dopo essere usciti, io sto bene lei sta bene” – risponde imbarazzato Raffaele, che si dice concentrato nel suo progetto di vivere solo di musica. “Cosa sogno adesso? Sogno di vivere di questo e se proprio devo sognare in grande Sanremo” - conclude il cantante.

