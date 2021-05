Amici, Sangiovanni in crisi con Giulia Stabile. Maria De Filippi interviene e fa da paciere

Giorgia Peretti 07 maggio 2021 a

La crisi della settima puntata si abbatte su una delle coppie più amate della ventesima edizione di Amici. Sangiovanni e Giulia, uno cantante l’altra ballerina fanno sognare i loro fan, esibizione dopo esibizione, grazie la loro storia d’amore sbocciata durante il percorso nella scuola di canale 5. Ma le incomprensioni sono dietro l’angolo per la giovane coppia, complice la tensione per la corsa verso il serale e i momenti di sconforto personale.

Così scoppia la lite, prontamente ripresa durante il daytime di giovedì 6 maggio, una discussione che ha ridotto Sangiovanni in lacrime e costretto Maria De Filippi ad intervenire come "mamma chioccia" per i suoi ragazzi. Dopo la settima puntata del serale Sangiovanni inizia a temere di non riuscire a trovare spazio nella finale del programma sfogandosi con la fidanzata, che cerca di supportarlo: “Non mi sembra che sia piaciuto tanto, anche la reazione del pubblico, non è che sia stata proprio… All’ultima non ci arrivo Giulia” ripete il cantante più volte. Giulia non trovandosi d’accordo con le sue affermazioni lo invita a non perdere la fiducia in sé stesso.

Allo stesso tempo anche la ballerina sta passando dei momenti difficili dopo l’eliminazione di Samuele, suo migliore amico, e dopo dei diverbi con Deddy. Giulia avrebbe voluto che Sangiovanni comprendesse il suo nervosismo ma così non è stato. Nei giorni successivi, i ragazzi hanno continuato confrontarsi sull’argomento arrivando a discutere fino a far scoppiare in lacrime Sangiovanni.

Le loro incomprensioni hanno reso necessario l’intervento di Queen Mary che con un discorso, colpisce nel segno sul cantante e suggerisce a Giulia una giustificazione al comportamento del fidanzato. Maria De Filippi ha ripercorso le prime tappe adolescenziali di Sangiovanni tra episodi di bullismo e la sua difficoltà nel gestire la rabbia: "A volte sentirsi isolati, tra virgolette diversi, allontanati e non accolti, con magari qualcuno di più adulto che ti dice che nella vita non combinerai nulla, i modi di reagire possono essere tanti. Inizialmente pensi non è giusto, poi pensi forse è vero, poi ti viene rabbia, ti chiudi in una stanza e vorresti spaccare tutto. Dai i pugni contro il muro e ti fai male” continua Maria. Poi spende parole importanti nei confronti di Sangiovanni: "Quando lui va sul palco mostra una sicurezza, perché lì è sé stesso, canta quello che ha scritto. Però poi le sue fragilità le ha anche lui, no? Allora quella parte di te Giulia che a volte fa sorridere, fa divertire eccetera e fa pensare che quella è la tua purezza, la tua ingenuità... Ce l'ha anche lui, semplicemente non la fa vedere. Quello che ti dico, è che forse ha bisogno di attenzione anche lui… Ogni volta che a te sembra che non capisca, non è così.” - suggerisce la De Filippi a Giulia. Infine, grazie alle sagge parole di Maria i due si sono chiariti, e dopo essersi asciugati le lacrime sono pronti per affrontare la semifinale di sabato 8 maggio.

