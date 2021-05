Amici 20, ecco i finalisti. Giulia e Sangiovanni si commuovono, Deddy eliminato: lo richiama Maria De Filippi

Giorgia Peretti 09 maggio 2021 a

La ventesima edizione di Amici sta volgendo al termine. Sabato 15 maggio il talent show di canale 5 sarà in diretta e anche il pubblico a casa potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto dei 5 i finalisti. Gli allievi che si sono aggiudicati il posto nella semifinale di sabato 8 maggio, sono: Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Deddy. Ben 5 finalisti anziché 4 come si vociferava dalle anticipazioni, ma si sa a Maria De Filippi piace stravolgere le regole del suo programma, quest’anno più che mai, facendo prendere grandi spaventi ai suoi ragazzi. Ricapitolando, la pima sfida della serata ha concesso ad Aka, cantante della scuderia di Anna Pettinelli, di aggiudicarsi subito il pass per il serale.

Il voto decisivo spetta al principe Emanuele Filiberto di Savoia che dà il lascia passare al cantante così: “la cosa bella è che in queste otto puntate ho visto crescere molto questi giovani e Aka è cresciuto tantissimo. Questa sera ha dato una grande dimostrazione, ha dominato al posto di farsi dominare. Quindi lo voto!”. Anche la Pettinelli esulta “vorrei baciarlo e abbracciarlo. È una testa dura ma è un talento” - commenta la sua coach.

La seconda manche dedicata al ballo è tra Alessandro e Giulia, Stefano De Martino dice: “sono due grandi ballerini ma non posso non votare per Giulia”. Emanuele Filiberto è d’accordo e anche lui la vota. Dunque, Giulia è la seconda finalista di Amici 20. Una bella notizia per la ballerina di Veronica Peparini che corre ad abbracciare il suo fidanzato Sangiovanni tra gli applausi scroscianti del pubblico in studio e i commenti impazziti dei fan sui social. Nel mentre anche il cantante si lascia andare alla commozione. Prima di ottenere la maglia per la finale però Giulia ha vissuto un momento delicato, ha avuto un attacco di panico, sottolineato dalla stessa Peparini. Ma una volta sul palco si è trasformata dando il meglio di sé aggiudicandosi il posto in finale. Poco dopo a raggiungerla sulla piccionaia destinata ai concorrenti semifinalisti è stato proprio Sangiovanni che con grande emozione dice di aver finalmente trovato la sua dimensione: “Ho trovato il mio posto del mondo. Sono sempre inadatto a qualsiasi contesto ma qui ad Amici 2021 mi sono sempre sentito compreso e ringrazio tutti voi”.

Infine, il colpo di scena, una volta tornati in casetta i ragazzi scoprono che a disposizione non c’è un solo posto bensì due. Il nome del quarto finalista di Amici 20 viene comunicato, come di consueto, dal collegamento di Maria De Filippi che dopo aver elogiato uno ad uno comunica ad Alessandro la lieta notizia. Mentre Serena e Tancredi abbandonano la casa, Deddy viene richiamato in studio con una scusa e gli viene consegnata la maglia dorata per la finale. Ancora un po’ incredulo, Deddy torna in casetta, disfa il suo zainetto e si prepara per lo show di sabato prossimo. Insomma, una cosa sembra chiara in questa edizione, alle regole piace cambiare quindi in vista della finale tutto è possibile.

