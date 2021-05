Isola dei Famosi, "troppo magro". Per Awed si mette male, il provvedimento unico

Giada Oricchio 07 maggio 2021 a

A mali estremi, estremi rimedi. All’Isola dei Famosi 2021, Awed è così deperito che la produzione è intervenuta con una decisione senza precedenti: aumentare la dose di riso giornaliera. Un cast debole in tutti i sensi, quello dell’Isola 2021. I naufraghi di Ilary Blasi mangiano poco non solo per le scarse porzioni di riso, ma anche per la loro incapacità a procacciarsi il cibo e a pescare. Così a turno si sono sentiti quasi tutti male.

Gilles Rocca è svenuto prima della puntata di lunedì 3 maggio e una volta rientrato in Italia ha rivelato di pesare appena 59 kg per 1,85 cm, mentre Andrea Cerioli, durante la diretta, ha avuto un giramento di testa così forte da non essere in condizioni di partecipare alla prova leader. Mancamenti anche per Ubaldo Lanzo, che ieri si è ritirato dal programma per accertamenti medici, e Angela Melillo portata in infermeria per una flebo ricostituente. Il più deperito però è Awed.

Lo youtuber napoletano è tutto ossa e scheletro e le sue condizioni fisiche sono davvero preoccupanti. Nonostante la giovane età ha perso velocemente tutta la massa muscolare: le braccia e le gambe sono magrissime e la pancia è incavata in modo allarmante. Per questo, secondo “Novella 2000”, la produzione avrebbe deciso di raddoppiare la razione quotidiana di riso per ogni isolano e fornire più integratori salini.

