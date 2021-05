All'Isola dei Famosi Ilary Blasi con la tutina di pizzo: il fisico di lady Totti

Giada Oricchio 07 maggio 2021 a

Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e nuovo look da urlo per Ilary Blasi. Lady Totti, sempre più magra, ha aperto la diretta di venerdì 7 maggio, con la solita breve sfilata che da dietro le quinte la porta sotto i riflettori del centro studio. Top crop ricamato bianco a maniche lunghe, addominali a vista e pantaloni slim a mettere in risalto le lunghe leve già esaltate dal tacco 12.

Come sempre, la Blasi ha completato il look con un paio di giganteschi orecchini con zirconi che, con un gesto diventato ormai iconico, si leva al momento dei titoli di coda per dare la buonanotte al pubblico.

