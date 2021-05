Elisa Isoardi, a Verissimo il retroscena sull'Isola: cosa succede davvero

Giorgia Peretti 08 maggio 2021 a

a

a

Elisa Isoardi si mostra in forma smagliante negli studi di Verissimo, sabato 8 maggio. La conduttrice televisiva è ospite di Silvia Toffanin nel programma contenitore su canale 5, dove, reduce dell’esperienza dell’Isola dei famosi racconta i retroscena e i progetti per il futuro. La taglia 42 non la indossava da quando aveva 14 anni - dice subito la Isoardi- che entra felice nello studio in un completo total white perfetto per risaltare l’abbronzatura del sole caraibico.

Federico Rossi, confessione choc: mi ha salvato la pandemia

Silvia Toffanin la accoglie così: “Ma stai da Dio non sei troppo magra sei sana”. Poi arrivano le immagini dell’avventura all’Isola, che la bella conduttrice ha dovuto abbandonare a causa di un problema all’occhio: “Quella ero veramente io? È uno dei programmi più duri al mondo. Mi chiedono se mangiavamo, e la gente non ci crede che non c’è niente, non c’è deodorante e io tendo a specificare che non si mangia e che quando mangi dopo un mese per la prima volta ti fanno male i denti e le gengive. Quando sei lì il bagno non esiste e tante cose non ci sono. Dormi per terra e quasi quasi è meglio perché ti si aggiusta anche la schiena”.

Flirt segreto ad Amici20, Raffaele svela il retroscena del triangolo amoroso con Martina

Silvia Toffanin le chiede del rapporto con la mamma, durante il reality Elisa ha raccontato di un rapporto difficile, per un periodo avevano smesso di sentirsi: “Lei è molto forte e non si ferma mai su nulla e io da figlia altrettanto forte ho provato a chiederle aiuto ero fragile in quel momento ma lei probabilmente non lo accettava. Ci siamo allontanate… Io mi ero allontanata e alla fine ho sbagliato. Ammetto di averla trattata male. Mi spiace dirlo. A volte si sbaglia. Non ce l’avevo con lei. Probabilmente ce l’avevo con me stessa. E lei questo l’ha capito.”

Video su questo argomento Elisa Isoardi, "quanta sobrietà". Isola dei Famosi, il video dietro le quinte con Drusilla Gucci e Zorzi

Infine, la conduttrice le chiede quali sono i suoi progetti per il futuro adesso che la sua esperienza all’Isola dei Famosi si è conclusa. La Isoardi ha subito replicato certa di voler continuare a fare tv: “Mi piacerebbe fare una televisione che a me piace guardare… Una Tv gentile, diretta e vera, senza menzogne”. Insomma, viste le ultime indiscrezioni e stando alle sue dichiarazioni, l’ipotesi di rivederla presto all’opera si fa sempre più concreta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.