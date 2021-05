Paola Di Benedetto e Federico Rossi, choc a Verissimo. "Avevo bevuto e fumato", il retroscena all'Arena di Verona

Giorgia Peretti 08 maggio 2021 a

"È stato strano dopo tre anni fare la nostra prima intervista insieme" raccontano Paola Di Benedetto e Federico Rossi a Verissimo. La giovane coppia è ospite nella puntata di sabato 8 maggio, nel salotto di Silvia Toffanin su canale 5. Federico, ex del duo Benji e Fede, ha cantato il suo primo singolo da solista "Pesche", poi insieme alla bella showgirl hanno raccontato la loro vita di coppia, ripartita dopo un momento molto delicato.

Non mancano le confessioni durante la trasmissione della Toffanin, infatti, i due raccontano il brutto periodo vissuto a causa dei problemi personali di Federico legati alla depressione. “Sto convivendo con Paola da 7 mesi ma stiamo insieme da 3 anni, grazie a lei ho superato tante cose, mi sono liberato dalla costrizione che avevo. Facevo fatica ad aprirmi con una ragazza sono caduto in una depressione totale, non riuscivo a dormire, ho cominciato a bere più del dovuto discutevo tanto con tutte le persone che avevo accanto.” – svela il cantante.

Un successo tale da travolgere il famoso duo, amato da molti adolescenti, e che ha portato il cantante a trovare rifugio nell’alcol. La modella racconta di aver lasciato il fidanzato dopo essersi accorta che non era più lo stesso: “Da lì ci siamo lasciati per un periodo. L’ho lasciato poco prima di un concerto…” poi continua Fede: “Era all’Arena di Verona avevo bevuto tanto avevo anche fumato. Mi sono fatto anche mettere la voce in playback è stato un periodo turbolento, cercavo sempre qualcosa in più che potesse darmi sollievo dopo momenti bui di grande tristezza.”

Infine, racconta che lo stop a casa dovuto alla pandemia lo ha aiutato a ragionare sul suo percorso e riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel: “la pandemia mi ha aiutato, sono riuscito a guardarmi dentro e trovare il coraggio di venirne fuori”. Nel mentre, la Di Benedetto vince il Grande Fratello Vip e fa ritorno dal suo amore: “in quel periodo ci volevo essere, non sapevo se da lì ci saremmo lasciati di nuovo, ma ci dovevo essere anche solo come amica.”

Immancabile la domanda curiosa della Toffanin sul futuro della coppia: “Progetti, matrimoni?” – chiede la conduttrice. “Per ora ci viviamo la nostra storia passo passo e vediamo dove arriverà.” – rispondono cautamente i due.

