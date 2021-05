Elisa Isoardi raggiante, cosa c'è dietro il suo sorriso?

Arnaldo Magro 08 maggio 2021 a

L’ex naufraga Elisa Isoardi ospite di Silvia Toffanin per «Verissimo» è parsa radiosa. Pare stia ricevendo parecchie offerte a livello lavorativo. Sempre più vicino per lei, pare esserci un progetto di tutto rispetto, col Biscione di Cologno. Forse addirittura la domenica. Pare che la proprietà punti forte sulla bella e brava conduttrice.

Chi la conosce bene, sostiene di vederla sempre più sorridente. Di umore raggiante. Più del solito. Come non la si vedeva dai tempi della sua nota relazione col segretario leghista. Se non si trattasse solo di lavoro? Se fosse tornato anche l’amore a far battere il cuore della bella Elisa?

